Самолет из Челябинска в Ереван не может вылететь с вечера 24 июня

Напомним, вечером во вторник в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты лишь утром в среду. За это время на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, а также один, летевший в Нижнекамск.