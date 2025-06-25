Самолет из Челябинска в Ереван не может вылететь с вечера 24 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Задерживается. Челябинск → Ереван. Номер рейса: WZ 1225. Время по расписанию: 21:55 24 июня. Расчетное время: 08:50 25 июня», — говорится в комментарии.
Рейс выполняет авиакомпания Red Wings.
Одновременно на прилет опаздывает рейс WZ 1226 из Еревана: его ждали в 05:45 25 июня, сейчас указано время посадки 15:00.
Также на прилет задерживается рейс ИН 2258 из Казани той же авиакомпании: по расписанию должен быть в 20:55 24 июня, расчетное время — 08:26 25 июня.
Напомним, вечером во вторник в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты лишь утром в среду. За это время на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, а также один, летевший в Нижнекамск.