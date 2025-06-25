В России с 1 сентября изменятся правила техобслуживания авто

Изменилось и описание порядка возмещения ущерба. Если ранее в случае утраты или повреждения исполнитель должен был в течение трех дней бесплатно предоставить в собственность клиенту машину или запчасти аналогичного качества или возместить стоимость в двукратном размере, то в новом документе такие подробности не указаны, кроме возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу из-за некачественных услуг.