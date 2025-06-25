Джареда Лето фанаты из РФ поддержали на концерте русскими песнями

Тем самым Лето намекнул на свое выступление в октябре в Белграде (Сербия). Тогда он поинтересовался, много ли в зале россиян — их оказалось больше, чем сербов. Лето пообещал публике организовать концерт в России. Также он упомянул о намерении выступить на Украине.