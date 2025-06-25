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Джареда Лето фанаты из РФ поддержали на концерте русскими песнями

Поклонники Джареда Лето, основателя группы 30 Seconds To Mars, исполнили на русском языке несколько песен во время его концерта в Казахстане.

Поклонники Джареда Лето, основателя группы 30 Seconds To Mars, исполнили на русском языке несколько песен во время его концерта в Казахстане.

В ходе выступления артиста в Алматы на площадке погас свет. Это привело к отключению звука. Для заполнения паузы присутствовавшие на концерте россияне спели композиции «Батарейка», «Знаешь ли ты», «Конь» и другие популярные отечественные хиты. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В декабре 2024 года Джаред Лето вновь выразил признательность на русском языке своим российским поклонникам, выступая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он признался, что опасается говорить слишком много, дабы избежать возможных сложностей.

Тем самым Лето намекнул на свое выступление в октябре в Белграде (Сербия). Тогда он поинтересовался, много ли в зале россиян — их оказалось больше, чем сербов. Лето пообещал публике организовать концерт в России. Также он упомянул о намерении выступить на Украине.

Позднее украинский МИД выразил осуждение в адрес солиста группы 30 Seconds To Mars из-за заявлений о желании дать концерт в России. Его обвинили в пренебрежении чувствами тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу.

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