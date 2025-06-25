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Больше 22 тыс. получит пенсионер, которого выгнали из здания ж/д вокзала

Пассажир ждал открытия касс продажи билетов.

По данным Роспотребнадзора Красноярска, РЖД возместят 22 тыс. рублей морального вреда пассажиру, которому доставили дискомфорт в здании вокзала на станции Чернореченская.

Мужчина должен был пересесть на ближайший пригородный поезд до Ачинска и ждал открытия касс продажи билетов (до 05:40 часов), однако в зале ожидания к пенсионеру подошёл охранник и попросил покинуть помещение. В клиентской службе железнодорожники подтвердили, что пассажир имеет право находиться на вокзале круглосуточно. Пенсионер отказал охраннику, а тот закрыл здание на ключ, выключил свет и ушёл в служебное помещение. Так мужчину лишили даже права посетить туалет, который находился вне на улице.

В суде установили, что железнодорожники не довели до сотрудников охраны информацию об изменении режима работы вокзала на круглосуточный.

Решение о выплате компенсации вступило в законную силу.