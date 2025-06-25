Больше 22 тыс. получит пенсионер, которого выгнали из здания ж/д вокзала

Мужчина должен был пересесть на ближайший пригородный поезд до Ачинска и ждал открытия касс продажи билетов (до 05:40 часов), однако в зале ожидания к пенсионеру подошёл охранник и попросил покинуть помещение. В клиентской службе железнодорожники подтвердили, что пассажир имеет право находиться на вокзале круглосуточно. Пенсионер отказал охраннику, а тот закрыл здание на ключ, выключил свет и ушёл в служебное помещение. Так мужчину лишили даже права посетить туалет, который находился вне на улице.