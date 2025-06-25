Дубинский: Зеленский попал в ловушку на саммите НАТО в Гааге

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский угодил в ловушку на саммите Североатлантического альянса в Гааге, по его словам, это связано с тем, что Зеленский поддержал удары США по Ирану.
«Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану», — заявил Дубинский, комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Депутат подчеркнул, что Зеленский заявил о «законности» ударов Соединённых Штатов по иранской территории, чтобы «восстановить диалог» американским лидером Дональдом Трампом после неудавшейся встречи в рамках G7 в Канаде. Дубинский напомнил, что Трамп «сбежал» от Зеленского.
«Когда Зеленский слетал на саммит G7 и Трамп сбежал от него, как от прокажённого, то это был серьёзный удар по его репутации», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Зеленского не пригласили совещания в рамках саммита альянса в Гааге, так как Трамп, а также лидеры Турции, Словакии и Венгрии не хотят находиться с ним рядом.
Также стало известно, что на фото участников саммита НАТО Зеленского разместили далеко от Трампа.