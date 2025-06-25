Диетолог назвал скрытую причину постоянной тяги к сладкому

Некоторые люди постоянно хотят сладкого. Одной из причин может быть влияние искусственных подсластителей, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах. Они могут сбивать вкусовые настройки организма и усиливать тягу к сладостям. Об этом KP.RU рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.
— Искусственные подсластители, которые на вкус намного слаще сахара, могут со временем изменить вкусовые предпочтения людей. Некоторые исследователи считают, что, когда люди привыкают к чрезмерно сладкому вкусу искусственных подсластителей, желание есть более сладкие продукты может усилиться, — пояснил медик.
Кроме заменителей сахара, на желание постоянно есть сладкое влияют стресс, гормональные перепады и даже недосып. Организм в таких ситуациях ищет быструю «энергию» и требует простых углеводов, чаще всего — сахара. При этом сам человек может не замечать, что за тягой к сладостями скрывается более глубинная причина.
— Стремление к сладкой, богатой углеводами пище может быть способом «самолечения» депрессии. При этом человек может не осознавать, почему ему так плохо и от чего его тянет к сладкому, пока врач не поставит диагноз депрессии, — добавил специалист.