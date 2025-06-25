Диетолог назвал скрытую причину постоянной тяги к сладкому

Кроме заменителей сахара, на желание постоянно есть сладкое влияют стресс, гормональные перепады и даже недосып. Организм в таких ситуациях ищет быструю «энергию» и требует простых углеводов, чаще всего — сахара. При этом сам человек может не замечать, что за тягой к сладостями скрывается более глубинная причина.