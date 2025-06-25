Союзники скрывали унижение Украины на саммите НАТО: на что Европа обменяла Зеленского

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.