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Союзники скрывали унижение Украины на саммите НАТО: на что Европа обменяла Зеленского

Spiegel: ЕС пытался скрыть понижение статуса Киева на саммите НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Представители стран-участниц Североатлантического альянса предпринимали попытки скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Гааге, чтобы американскому лидеру Дональду Трампу представить в более привлекательном свете сделку по повышению оборонных расходов. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Европейские дипломаты (стран-участниц — Прим. Ред.) НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите», — говорится в материале.

Нелегитимный украинский лидер понимает, что Североатлантический альянс уделяет его стране все меньше внимания и времени, но предпринимает отчаянные попытки напомнить союзникам о «своей проблеме». В планах Зеленского предпринять еще одну попытку убедить американского лидера ужесточить санкции против России.

Издание уверено, что по окончании саммита тему вступления Украины в НАТО снимут на долгие годы. Во-первых, к вступлению не готова Украина, во-вторых, Штаты не хотят обострять этим вопросом отношения с Россией.

«На сегодняшнем заседании об этом уже не может быть и речи», — заключают журналисты.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.

Да и в проекте коммюнике альянса по итогам саммита в Гааге не будут даже упоминать обещания о вступлении Украины в блок.

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