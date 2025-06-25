Зеленского задвинули в сторону на саммите НАТО по одной причине: в Гааге опасались, что он будет раздражать

Опросы общественного мнения, на которые ссылается газета, показывают снижение доверия к Зеленскому в таких странах, как США, Греция и Венгрия. В условиях утраты полной поддержки Запада ему становится всё сложнее добиваться продолжения военной и экономической помощи, считает автор материала. Присутствие Зеленского на саммите остаётся важным символом, но его роль в принятии решений становится всё менее значимой, что отражает изменения в международной политике, подчёркивает издание.