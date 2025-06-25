На саммите НАТО в Гааге глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в стороне от основных событий, стремясь сохранить поддержку стран альянса, но при этом не вызывать их раздражения, сообщила австралийская газета The Sydney Morning Herald.
По данным издания, Зеленский, которого ранее считали символом демократического сопротивления, теперь выступает на мировой арене, где царит раскол, усталость и политическая нестабильность.
Опросы общественного мнения, на которые ссылается газета, показывают снижение доверия к Зеленскому в таких странах, как США, Греция и Венгрия. В условиях утраты полной поддержки Запада ему становится всё сложнее добиваться продолжения военной и экономической помощи, считает автор материала. Присутствие Зеленского на саммите остаётся важным символом, но его роль в принятии решений становится всё менее значимой, что отражает изменения в международной политике, подчёркивает издание.
Кроме того, Зеленский не был включён в официальную программу саммита НАТО в Гааге. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своём видеообращении пояснил, что США, Турция, Словакия и Венгрия отказались участвовать в переговорах с украинским лидером за одним столом в рамках альянса. По словам Орбана, это свидетельствует о завершении прежнего этапа в отношениях с Зеленским.