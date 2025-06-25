Казнь украинцев: Царев рассказал о приговоренных Ираном шпионах Зеленского

Трех украинцев, которых приговорили к смертной казни в Иране за планирование диверсии на заводе по производству беспилотников, могли завербовать на Украине, заявил aif.ru Царев. По его мнению, произошедшая ситуация говорит о том, что их, скорее всего, завербовали для выполнения определенных операций. При этом, он отметил, что неизвестно, кто они по национальности — евреи или украинцы.