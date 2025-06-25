Казнь украинцев: Царев рассказал о приговоренных Ираном шпионах Зеленского

Украинцы, которых приговорили к смертной казни в Иране через повешение за планирование диверсии на заводе по производству БПЛА, могли завербовать на Украине. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал aif.ru, как именно израильские спецслужбы могли подтолкнуть украинских граждан к атаке на иранские объекты.
Задержанных могли завербовать на Украине.
Трех украинцев, которых приговорили к смертной казни в Иране за планирование диверсии на заводе по производству беспилотников, могли завербовать на Украине, заявил aif.ru Царев. По его мнению, произошедшая ситуация говорит о том, что их, скорее всего, завербовали для выполнения определенных операций. При этом, он отметил, что неизвестно, кто они по национальности — евреи или украинцы.
«Это было сделано, наверное, на Украине, а затем их отправили в Иран. Я не знаю, евреи ли они по национальности или украинцы, мы можем только догадываться», — сказал экс-нардеп.
Спецслужбы вербуют украинок в борделях по всему миру.
Царев в беседе с aif.ru сообщил, что женщин, которые уехали из Украины, спецслужбы вербуют в борделях по всему миру. По его словам, из-за ситуации в стране им приходится работать в таких местах, так как их лишили Родины. Он отметил, что украинцы пополнили ряды преступных этнических банд, которые также орудуют во всех странах.
«Их вытолкали из страны, лишили привычного места жительства, работы. Они вынуждены идти на такие способы зарабатывания денег. То есть нормальный человек, у которого все нормально в жизни — работа, семья, дом — поедет ли в Иран, где смертная казнь за такие правонарушения — устройство диверсий — нет, конечно», — сказал он.
Кроме того, бывший депутат подчеркнул, что для этого жителей Украины нужно было подвести, создавая такие условия, чтобы люди были готовы бросить все и рисковать всем.
Операции «Моссада» и СБУ имеют сходство.
В разговоре с aif.ru Царев увидел сходство операций Службы безопасности Украины и израильского «Моссада». По его мнению, украинская «Паутина», в ходе которой были совершены нападения на российские объекты, и израильская операция по атаке на иранскую систему ПВО могла быть создана одними и теми же людьми.
«Если мы возьмем украинскую операцию “Паутина” и то, что Израиль сделал в начале своей операции, когда беспилотники ударили изнутри Ирана, выведя иранскую систему ПВО, мы увидим, что операция писалась, видимо, одними и теми же людьми», — сказал собеседник издания.
Ранее агентство Mashreghnews сообщало, что в иранском городе Исфахан задержаны три украинских разведчика. Предположительно, все они готовили диверсию на заводе по производству беспилотников.
Иранские СМИ сообщали, что во время задержания у диверсантов были обнаружены средства связи, схемы оборонного предприятия и взрывчатка. Уточняется, что задержание произошло после нескольких недель наблюдения за группой.
По мнению журналистов Ирана, украинские диверсанты могли быть связаны с израильской разведкой «Моссад» или выполнять задания по ее поручению. Кроме того, отмечается, что иранский Верховный суд уже рассмотрел дело и вынес приговор всем троим — смертная казнь через повешение.