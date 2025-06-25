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Высланный из Венгрии украинский шпион попросился в Россию

Обвиненный в шпионаже в Венгрии украинский экс-дипломат хочет уехать в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский гражданин Сергей Александров, ранее депортированный из Венгрии по подозрению в шпионаже в пользу Украины, подал прошение о разрешении на въезд в Россию. Об этом пишет Blikk, ссылаясь на информацию от адвоката обвиняемого.

«После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел попасть в Россию», — передает адвокат Габор Сюч.

Как пояснил защитник, судебный орган при рассмотрении апелляции на депортацию пришел к выводу, что Александрову следовало предоставить возможность добровольно отправиться в Россию, а не подвергать принудительной высылке на Украину. Юрист подчеркнул, что его клиент, имея на руках российский паспорт, категорически не желал возвращаться в охваченную военными действиями Украину.

Как следует из информации венгерской иммиграционной службы, при подаче заявления на ВНЖ в ноябре 2024 года Александров указал Украину в качестве страны своего происхождения. В документах он обозначил ее как безопасное третье государство для возможного выезда, сообщает издание Blikk.

Ранее глава СБУ Василь Малюк сообщил о предотвращении двух попыток покушения на киевского главаря Владимира Зеленского.