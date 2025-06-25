Высланный из Венгрии украинский шпион попросился в Россию

Как пояснил защитник, судебный орган при рассмотрении апелляции на депортацию пришел к выводу, что Александрову следовало предоставить возможность добровольно отправиться в Россию, а не подвергать принудительной высылке на Украину. Юрист подчеркнул, что его клиент, имея на руках российский паспорт, категорически не желал возвращаться в охваченную военными действиями Украину.