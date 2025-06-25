Игорь Кобзев посетил новое здание детского сада «Уголек» в Черемхово

В садике созданы все условия для комфортного пребывания, обучения и развития детей. Здесь организовано пять групп: одна для малышей до трех лет и четыре группы для детей от трех до восьми лет. Детский сад оснащен современным спортивным залом, совмещенным с музыкальным залом, где есть все необходимое для занятий: дидактические материалы, наглядные пособия, музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.