Игорь Кобзев посетил новое здание детского сада «Уголек» в Черемхово

Двухэтажное здание муниципального дошкольного образовательного учреждения на 110 мест, расположенное на улице 1-я Лермонтова, возведено взамен закрытого в 2020 году одноэтажного деревянного аварийного здания. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр образования Максим Парфенов и мэр города Вадим Семенов проверили готовность объекта к началу работы.
Ребята начнут посещать садик с июля, отмечает пресс-служба главы региона. Напомним, строительство детского сада находилось на личном контроле губернатора и правительства Иркутской области. Проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие образования». Общий объем финансирования составил 206,3 млн рублей, из которых 191,9 млн рублей выделено из областного бюджета, а 14,4 млн рублей — из муниципального.
«Мы помним, как начиналось строительство детского сада, как шло его возведение, с какими вопросами пришлось столкнуться в это время. Сейчас здание готовится к открытию. Командная работа сформировала позиции: доверили мэру реализовать проект, предусмотрели финансирование, получили поддержку депутатов и правительства области, подрядная организация справилась. Продолжаем работать», — сказал Игорь Кобзев.
В садике созданы все условия для комфортного пребывания, обучения и развития детей. Здесь организовано пять групп: одна для малышей до трех лет и четыре группы для детей от трех до восьми лет. Детский сад оснащен современным спортивным залом, совмещенным с музыкальным залом, где есть все необходимое для занятий: дидактические материалы, наглядные пособия, музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.
Для развития творческих способностей и исследовательского интереса детей оборудован кабинет дополнительного образования с мультстудией, интерактивной песочницей и беспилотными летательными аппаратами. Цифровая лаборатория «Наураша» позволит юным исследователям проводить увлекательные эксперименты. Также в детском саду есть кабинет педагога-психолога.
Все педагоги обеспечены современной техникой, включая ноутбуки, принтеры и доступ к Интернету. В игровых комнатах установлены проекторы, экраны, современное игровое оборудование, различные конструкторы и мягкие модули. В раздевалках предусмотрены сушильные шкафы для одежды. Пищеблок, прачечная и медицинский блок оснащены новым технологическим оборудованием.
На территории детского сада обустроены теневые навесы, спортивная площадка и установлено игровое оборудование. Безопасность детей обеспечивается системой наружного видеонаблюдения, кодовыми замками и постом охраны.
Штат детского сада укомплектован почти полностью и насчитывает 36 сотрудников, включая 13 педагогических работников: 10 воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.