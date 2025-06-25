Леопард утащил девочку из дома на глазах родителей: останки искали с помощью беспилотников

В Индии, в штате Тамилнад, леопард напал на четырехлетнюю девочку и утащил её в лес. Об этом сообщила индийская телекомпания NDTV. Трагедия произошла в округе Коимбатур. Рошни, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла у дома, когда хищник внезапно атаковал. Мать ребёнка видела нападение, но не смогла помешать зверю. Леопард унёс девочку в лесную чащу.