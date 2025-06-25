Леопард утащил девочку из дома на глазах родителей: останки искали с помощью беспилотников

В Индии, в штате Тамилнад, леопард напал на четырехлетнюю девочку и утащил её в лес. Об этом сообщила индийская телекомпания NDTV. Трагедия произошла в округе Коимбатур. Рошни, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла у дома, когда хищник внезапно атаковал. Мать ребёнка видела нападение, но не смогла помешать зверю. Леопард унёс девочку в лесную чащу.
Поисковая операция длилась 18 часов. В ней участвовали полицейские, лесные службы, служебные собаки и беспилотники. Останки ребёнка обнаружили в пяти километрах от места нападения. Тело было сильно повреждено.
Инцидент вызвал страх среди жителей района. Местные власти заявили, что попытаются поймать леопарда. Вероятно, его отправят в зоопарк. Специалисты отметили, что в Тамилнаде участились случаи нападения диких животных на людей. В регионе тестируют системы оповещения с использованием искусственного интеллекта, но их пока недостаточно. Некоторые эксперты предложили переселить жителей из зон риска.
Другая трагедия случилась в Мозамбике, где крокодил утащил молодого спортсмена. 19-летний футболист тренировался на берегу реки Замбези. Вечером 19 июня после пробежки он подошёл к воде. На него напал огромный крокодил длиной около пяти метров. Тренер рассказал, что товарищи пытались помочь, но не смогли спасти жертву рептилии.