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Омским школьникам могут добавить учебник по истории Союзного государства

Пособие планируют выпустить к ближайшему учебному году.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ направило заявку на финансирование учебника по истории Союзного государства. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов после встречи с Владимиром Путиным. По данным портала iz.ru, к 2026−2027 учебному году пособие может появиться на партах школ России и Белоруссии.

«Мы находимся в контакте с коллегами из Союзного государства по этому вопросу. После получения положительного решения будет организована совместная работа над пособием», — прокомментировала новость пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Депутат Союзного парламента Олег Гайдукевич заявил, что парламентское собрание готово поддержать инициативу, отметив общность исторического наследия двух стран.

Параллельно ведется разработка единого учебника — по истории Великой Отечественной войны. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников пояснил, что рабочая группа обнаружила серьезные искажения в пособиях некоторых стран СНГ.

Как отмечают эксперты, активизация работы над общими учебниками истории связана с необходимостью противодействия фальсификациям, ставшим очевидными на примере украинского кризиса. В феврале 2024 года посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил о договоренности по унификации исторического образования в двух странах.

Ранее «КП Омск» сообщила, что до конца 2025 года в регионе отремонтируют 28 школ.

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