Психолог и диетолог рассказали Life.ru, кому ни в коем случае нельзя успокаивать нервы ромашкой

«Вот ромашка — красивый цветок, а пользы в нём побольше, чем в фармакологиях. Чтобы не навредить целебным отваром, важно понимать не только, где росла и какого сорта ромашка, но и что находится в составе и в какой части растения. А то цветков наедятся и хмелеют, а сами-то и не догадываются, с чего вдруг», — предупреждает эксперт.