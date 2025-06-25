Выпускники Хабаровского края могут поступить в вузы через Госуслуги

— Сервис «Поступление в вуз» является частью федерального проекта «Государство для людей», который объединяет услуги, необходимые гражданам в разных жизненных ситуациях, — пояснили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края. — С помощью сервиса можно не только выбрать специальность и учебное заведение, но и подать заявление, а также дистанционно заключить договор через приложение «Госключ».