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Выпускники Хабаровского края могут поступить в вузы через Госуслуги

Онлайн-сервис помогает выбрать специальность и подать документы без очередей.

Источник: Правительство Хабаровского края

Абитуриенты Хабаровского края теперь могут подать документы в высшие учебные заведения онлайн с помощью сервиса «Поступление в вуз» на портале Госуслуг. Это стало возможным благодаря цифровизации государственных услуг, которая реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

— Сервис «Поступление в вуз» является частью федерального проекта «Государство для людей», который объединяет услуги, необходимые гражданам в разных жизненных ситуациях, — пояснили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края. — С помощью сервиса можно не только выбрать специальность и учебное заведение, но и подать заявление, а также дистанционно заключить договор через приложение «Госключ».

В 2024 году к сервису подключено свыше 1700 вузов по всей стране. Абитуриенты могут подавать заявления в пять разных вузов и выбирать до пяти направлений обучения в каждом из них — бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. При выборе учитываются индивидуальные параметры — результаты ЕГЭ, расположение вуза, наличие общежития и военной кафедры.

Юлия Савина, выпускница школы № 80 из Хабаровска, уже воспользовалась сервисом и планирует поступить на клинического психолога.

— Дочка решила не тратить время на бумажную волокиту и поездки по приемным комиссиям, а заполнила заявление на Госуслугах за пять минут. Всё просто и удобно. Спасибо президенту за поддержку цифровых сервисов! — поделилась мама Юлии, Анна Савина.

В крае абитуриентов готовы принять 15 вузов и филиалов, больше всего бюджетных мест выделено для педагогических, IT, медицинских и строительных специальностей.

Цифровые технологии упрощают поступление и позволяют молодым людям планировать будущее без лишних сложностей, — сообщает пресс-служба регионального правительства.