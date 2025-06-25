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Расчёты «Торнадо-С» уничтожили формирования ВСУ на харьковском участке

Расчёты реактивных систем залпового огня осуществляют поддержку штурмовых групп.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали формирования Вооружённых сил Украины на харьковском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

«“Торнадо-С” нанесли огневое поражение формированиям ВСУ на харьковском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на харьковском участке круглосуточно несут боевое дежурство артиллеристы группировки войск «Север». Расчёты РСЗО «Торнадо-С» осуществляют поддержку штурмовых групп, ликвидируют скопления сил и средств ВСУ, а также уничтожают опорные пункты.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расчёт РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил склад боеприпасов и вооружения Вооружённых сил Украины Харьковской области.