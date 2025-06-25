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Трамп в ярости обрушился на CNN и NYT: американские журналисты не так осветили удары США по Ирану

Трамп: американские СМИ дискредитируют удары США по Ирану, публикуя фейки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал некоторые американские СМИ, которые не так как нужно осветили удары военных США по Ирану. Гневный пост с обвинениями в дискредитации действий Америки глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Фейковые новостные издания CNN вместе с провалившейся New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал он.

Трамп в очередной раз повторил, что ядерные объекты Ирана, которые были целями ударов американской авиации, были «полностью уничтожены».

22 июня США ввязались в ирано-израильский конфликт на стороне еврейского государства. Президент США Дональд Трамп объявил, что Америка атаковала иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме того — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что точных данных о степени влияния американских ударов на развитие иранской ядерной программы нет. Он отметил, что для объективной оценки ситуации требуется дополнительное время и анализ на месте.

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