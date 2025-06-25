Трамп в ярости обрушился на CNN и NYT: американские журналисты не так осветили удары США по Ирану

Президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал некоторые американские СМИ, которые не так как нужно осветили удары военных США по Ирану. Гневный пост с обвинениями в дискредитации действий Америки глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.
«Фейковые новостные издания CNN вместе с провалившейся New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал он.
Трамп в очередной раз повторил, что ядерные объекты Ирана, которые были целями ударов американской авиации, были «полностью уничтожены».
22 июня США ввязались в ирано-израильский конфликт на стороне еврейского государства. Президент США Дональд Трамп объявил, что Америка атаковала иранский подземный ядерный объект Фордо, а кроме того — еще два объекта в Натанзе и Исфахане.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что точных данных о степени влияния американских ударов на развитие иранской ядерной программы нет. Он отметил, что для объективной оценки ситуации требуется дополнительное время и анализ на месте.