Депутат от Британии Джордж Гэллоуэй посмеялся над киевским главарем Владимиром Зеленским после его визита к королю Карлу III в Виндзорском замке. Свою ироничную реакцию политик опубликовал в соцсети X.
«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — написал Гэллоуэй.
Напомним, что накануне киевский главарь посетил Лондон для переговоров с британским премьером Киром Стармером. В рамках визита состоялась также его аудиенция у короля Карла III. Как заявил Зеленский, в повестке переговоров обсуждались вопросы укрепления обороноспособности Киева и ужесточения санкционного давления на Москву.
Ранее KP.RU писал об очередной пощечине для Зеленского: в проекте коммюнике НАТО по итогам саммита в Гааге не стали даже упоминать обещания о вступлении Украины в блок, несмотря на предыдущие обещания альянса.