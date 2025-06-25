Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского высмеяли после встречи с Карлом III: «Надеюсь, вы пересчитали ложки»

Гэллоуэй пошутил, что Карлу III нужно посчитать ложки после встречи с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Депутат от Британии Джордж Гэллоуэй посмеялся над киевским главарем Владимиром Зеленским после его визита к королю Карлу III в Виндзорском замке. Свою ироничную реакцию политик опубликовал в соцсети X.

«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — написал Гэллоуэй.

Напомним, что накануне киевский главарь посетил Лондон для переговоров с британским премьером Киром Стармером. В рамках визита состоялась также его аудиенция у короля Карла III. Как заявил Зеленский, в повестке переговоров обсуждались вопросы укрепления обороноспособности Киева и ужесточения санкционного давления на Москву.

Ранее KP.RU писал об очередной пощечине для Зеленского: в проекте коммюнике НАТО по итогам саммита в Гааге не стали даже упоминать обещания о вступлении Украины в блок, несмотря на предыдущие обещания альянса.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше