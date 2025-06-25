В Уфе День молодежи отпразднуют два раза

Министерство молодежной политики РБ 28 июня организует мероприятие на набережной реки Белой под амфитеатром конгресс-холла «Торатау». По данным пресс-службы мэрии города, для гостей будут доступны VR-зона и различные игры, встреча с известными блогерами и артистами, аниме-косплей зона, выставка автозвука и тюнинга, научный слэм и маркет молодых. В музыкальной программе — Elman, BABY Ti, Марат Яруллин и Inst Rinna. Начало празднования в 15 часов.
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Администрация Уфы 29 июня проведет Фестиваль юности на причале Монумента Дружбы. Подготовлена большая концертная программа с участием более 20 исполнителей, среди которых Jeembo, Tveth, Thomas Mraz, Травма и другие. Пройдет турнир по брейк-дансу на кубок главы администрации Уфы, будут организованы лекторий, маркет локальных производителей «Давай дружить», «Кумысная деревня» и зона фуд-корта. Старт фестиваля — в 14 часов, начало концерта — в 17 часов.
14+
В связи с проведением праздничных мероприятий планируются ограничения движения автомобилей:
- с 11 часов 27 июня до 24 часов 28 июня — на участке ул. Набережной — от территории под памятником Салавату Юлаеву до ул. Генерал-губернатора Перовского;
- 29 июня с 8 часов до 23 часов закроют въезды на причал «Монумент Дружбы» — с улиц Набережной и Пугачева.
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