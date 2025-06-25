В Уфе День молодежи отпразднуют два раза

Министерство молодежной политики РБ 28 июня организует мероприятие на набережной реки Белой под амфитеатром конгресс-холла «Торатау». По данным пресс-службы мэрии города, для гостей будут доступны VR-зона и различные игры, встреча с известными блогерами и артистами, аниме-косплей зона, выставка автозвука и тюнинга, научный слэм и маркет молодых. В музыкальной программе — Elman, BABY Ti, Марат Яруллин и Inst Rinna. Начало празднования в 15 часов.