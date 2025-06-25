Врачи из Красноярска вернули слух целой семье

Хирурги Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России провели уникальную операцию — они установили кохлеарные импланты всей семье слабослышащих из Иркутска. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Слышу букву «Ч».
Теперь Юрий, Ирина Самокины и их 16-летний сын Александр могут воспринимать звуки практически так же, как люди без нарушений слуха. До этого им приходилось пользоваться мощными слуховыми аппаратами, но и те не давали нужного эффекта. Операции прошли в Красноярске месяц назад, и после контрольного осмотра доктора убедились — с пациентами всё в порядке.
«Всё звучит совершенно иначе! Например, буква “Ч” теперь слышится настолько чётко, что даже смешно. Это потрясающе!» — поделился впечатлениями Юрий Самокин.
Кохлеарные импланты — это не просто усиливающие устройства. Они улавливают звуки, преобразуют их в сигналы и передают на вживлённый имплант, который стимулирует слуховой нерв. Благодаря этому пациенты начинают слышать почти так же, как при естественном слухе.
«Все операции прошли у нас в штатном режиме. Кохлеарные импланты устанавливались в рамках государственной программы, по квотам. То, что у нас семья приехала на операцию, — это первый раз, такого ещё не было, и я думаю, что это вообще достаточно редко», — отметила Татьяна Жуйкова, врач-оториноларинголог центра.
Решил глава семьи.
Решение об операции принял отец.
«Оперируют в России в нескольких местах. Конечно, в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, а за Уралом только в Красноярске. Мы выбрали ближе к дому. Зачем ехать туда, где большой поток и много народу? Тем более в прошлом году в Красноярске так же оперировали маленькую племянницу, и всё прошло хорошо», — объяснил Юрий.
Впереди у Самокиных ещё несколько визитов в Красноярск для дополнительных проверок. Сейчас специалисты настроили внешние блоки имплантов, проверили реакцию на звуки и определили оптимальные параметры работы системы. Иркутянам предстоит заново учиться слышать.
Пока семье разрешили временно пользоваться старыми слуховыми аппаратами, но вскоре им предстоит полностью перейти на импланты. Впереди долгий, но увлекательный путь к жизни, наполненной звуками.