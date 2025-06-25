Врачи из Красноярска вернули слух целой семье

«Оперируют в России в нескольких местах. Конечно, в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, а за Уралом только в Красноярске. Мы выбрали ближе к дому. Зачем ехать туда, где большой поток и много народу? Тем более в прошлом году в Красноярске так же оперировали маленькую племянницу, и всё прошло хорошо», — объяснил Юрий.