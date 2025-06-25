В Красноярске два новых двухсотбалльника ЕГЭ и рекордное количество стобалльников по информатике

Об этом рассказали в пресс-службе правительства по краю.
Министерство образования Красноярского края обнародовало результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку. В этом году два выпускника смогли набрать максимальные 200 баллов по двум предметам. Егор Лямин, учащийся физико-математической школы СФУ, получил по информатике и профильной математике высший балл. Вероника Губайдуллина, выпускница школы № 143 Красноярска, также сдала русский язык и информатику на 200 баллов.
Вероника планирует поступать на факультет прикладного анализа данных и искусственного интеллекта, мечтая о карьере программиста в крупной IT-компании. Подготовку к ЕГЭ она начала в начале 10 класса, уделяя внимание написанию сочинений по русскому языку и посещая консультации по информатике. Она подчеркнула, что для достижения максимального результата важно правильно организовать свое время, иметь мотивацию и начинать подготовку заранее.
Егор Лямин также рассматривает возможность поступления в СФУ на факультет прикладной математики и информатики и выражает благодарность своим педагогам за поддержку. Он набрал в сумме 294 балла за три экзамена.
В этом году информатику на высший балл сдали 14 выпускников, что стало новым рекордом для региона. За последние три года это лучший результат: в 2022 году было семь стобалльников, в 2023 — два, а в 2024 — три. Из 14 выпускников, получивших максимальные баллы, восемь учились в физико-математической школе СФУ.
Директор физматшколы СФУ Елена Енгуразова сообщила, что из 200 выпускников 18 получили 100 баллов по различным предметам, а один участник сдал два экзамена на 200 баллов. Она отметила гордость за достижения своих учеников, которые обучались по специальной программе и становились призерами олимпиад по информатике, математике и физике.
Среди стобалльников по информатике оказались выпускники из Красноярска, Норильска, Красноярского кадетского корпуса, Железногорска, Дивногорска и Ачинска. В экзамене по информатике участвовали 2617 человек, из которых 15 не дотянули до максимального результата всего двух баллов. Высокие баллы (свыше 80) получили 285 учащихся.
В экзамене по английскому языку участвовали 1106 выпускников, среди которых четыре человека также достигли высшего результата — 100 баллов. Это лучший результат за последние три года: в 2022 году не было стобалльников, в 2023 — один, а в 2024 — два. Три участника набрали 98 баллов, а десять — 96. Высокие баллы (свыше 80) получили 219 ребят.
Среди стобалльников по английскому языку выделяются Семен Иванов из физматшколы СФУ, Елизавета Буланова из гимназии № 7 Норильска, Андрей Толпыгин из школы № 10 Красноярска и Виктория Соломина из гимназии «Универс» Красноярска.
Семен Иванов планирует поступать в СФУ на факультет менеджмента и связывать свою карьеру со строительной отраслью. Он отметил, что начал подготовку к экзамену в начале учебного года и ожидал получить высокий результат.
Елизавета Буланова из Норильска также получила 100 баллов по английскому языку и намерена поступать на направление «реклама и связи с общественностью», мечтая стать маркетологом.
Красноярский выпускник набрал 73 балла на ЕГЭ по китайскому языку, став единственным участником экзамена по этому предмету. Заявленные участники ЕГЭ по испанскому языку не пришли на экзамен, что не считается нарушением.
В Красноярском крае опубликованы результаты основного периода ЕГЭ по всем предметам. 82 человека получили 100 баллов, а три выпускника набрали 200 баллов за два экзамена. Окончательные итоги можно будет подводить не ранее 15 июля, когда в регион поступят результаты резервного и дополнительного периодов ЕГЭ.