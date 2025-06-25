В Красноярске два новых двухсотбалльника ЕГЭ и рекордное количество стобалльников по информатике

В этом году информатику на высший балл сдали 14 выпускников, что стало новым рекордом для региона. За последние три года это лучший результат: в 2022 году было семь стобалльников, в 2023 — два, а в 2024 — три. Из 14 выпускников, получивших максимальные баллы, восемь учились в физико-математической школе СФУ.