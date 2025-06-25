113 случаев мошенничества за пять месяцев пресекли в Перми оперативники МВД и подразделение безопасности банка

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пермячка стала жертвой классической схемы телефонного мошенничества. Аферисты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерку, что ее сбережения — под угрозой. В результате психологического давления и угроз женщина согласилась снять все свои деньги со счета, чтобы затем передать «инкассаторам».