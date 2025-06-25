113 случаев мошенничества за пять месяцев пресекли в Перми оперативники МВД и подразделение безопасности банка

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю совместно со службой безопасности одного из банков пресекли попытку мошенничества в отношении 71-летней жительницы Мотовилихинского района Перми. Общая сумма предотвращенного ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пермячка стала жертвой классической схемы телефонного мошенничества. Аферисты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерку, что ее сбережения — под угрозой. В результате психологического давления и угроз женщина согласилась снять все свои деньги со счета, чтобы затем передать «инкассаторам».
В ситуацию своевременно вмешались специалисты службы безопасности банка. Разговаривая с клиенткой, сотрудники заподозрили, что она действует под влиянием мошенников.
Информацию о готовящемся преступлении передали в полицию. В результате оперативники задержали подозреваемого — курьера из Краснодарского края, который прибыл к месту встречи для получения денег. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
Полицейские совместно с банковскими учреждениями ведут постоянную профилактическую работу по предупреждению мошеннических действий. За пять месяцев 2025 года благодаря совместной работе с одним из ведущих банков выявлены 113 граждан, находившихся под влиянием аферистов. Удалось предотвратить ущерб на сумму более 57 миллионов рублей.
Найти потенциальную жертву и обезопасить ее от мошенников помогает используемый службой безопасности банка искусственный интеллект. Система анализирует сотни финансовых операций и передает данные специалисту. Сотрудники же берут в работу информацию, которую ИИ посчитал подозрительной. Если выявляются признаки внешнего воздействия на клиента, то информация направляется сотрудникам МВД.