Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждет месяц везения

25 июня 2025 года случится первое летнее новолуние — в 13:31 по московскому времени Луна войдет в знак зодиака Рак. А в ночное время суток перестанет озарять Землю, погружая ее во мрак. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что принесет этот день и как правильно его провести, чтобы привлечь удачу.