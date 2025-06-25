Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждет месяц везения

Астрологи сообщили, что с 20 июня начинается астрологический сезон Рака — время глубоких трансформаций, обостренной интуиции и возможности обрести эмоциональное равновесие. Удача ожидает четыре знака зодиака, именно для них июнь и июль станут временем личного прорыва, гармонизации внутреннего мира и притока положительных перемен.
Для Раков этот период станет временем расцвета. Уже к новолунию 25 июня откроются новые горизонты — в первую очередь в сфере общения и сотрудничества. Их ждет удача в финансах и переговорах. Полнолуние 10 июля укрепит партнерские отношения и принесет ощущение стабильности.
Для Весов период с 20 июня станет временем заслуженного признания. Результаты усилий последних месяцев принесут плоды, особенно в сфере карьеры и самореализации. Но важно быть внимательными в общении с близкими и коллегами — доверие и дипломатия помогут избежать конфликтов.
Козерогам сезон Рака предлагает сосредоточиться на отношениях — как личных, так и деловых. Новолуние станет отправной точкой для укрепления доверия и построения надежных связей. Особенно важным станет полнолуние. Это подходящее время для переоценки целей и выработки новых стратегий.
Овны почувствуют особую тягу к уединению, теплу домашнего очага и духовному очищению. Наступающее новолуние позволит отпустить то, что тяготило, и начать новый этап — более осознанный и гармоничный. Этот период принесет новые знакомства и нестандартные идеи, которые могут изменить планы. Полнолуние 10 июля заставит задуматься о целях и истинных желаниях, пишет сайт Rsute.ru.
25 июня 2025 года случится первое летнее новолуние — в 13:31 по московскому времени Луна войдет в знак зодиака Рак. А в ночное время суток перестанет озарять Землю, погружая ее во мрак. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что принесет этот день и как правильно его провести, чтобы привлечь удачу.