ВЦИОМ заявил, что работодатели будут вынуждены поднять зарплаты в России

«Президент не один раз говорил о том, что бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. И она действительно формируется постепенно», — отметил Валерий Федоров ВЦИОМ в интервью агентству ТАСС. Он добавил, что работодатели сталкиваются с необходимостью увеличивать выплаты из-за того, что «люди кончились в стране», а уровень безработицы опустился ниже «гигиенически необходимого».