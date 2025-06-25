Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ заявил, что работодатели будут вынуждены поднять зарплаты в России

Работодатели в России будут вынуждены повышать заработные платы из-за изменения экономики, увеличивающихся требований населения, острого дефицита кадров и рекордно низкой безработицы. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Бизнес сопротивляется росту зарплат, но будет вынужден принять реалии экономики.

Работодатели в России будут вынуждены повышать заработные платы из-за изменения экономики, увеличивающихся требований населения, острого дефицита кадров и рекордно низкой безработицы. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Президент не один раз говорил о том, что бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. И она действительно формируется постепенно», — отметил Валерий Федоров ВЦИОМ в интервью агентству ТАСС. Он добавил, что работодатели сталкиваются с необходимостью увеличивать выплаты из-за того, что «люди кончились в стране», а уровень безработицы опустился ниже «гигиенически необходимого».

Федоров также сообщил, что в настоящее время бизнес пытается экономить и искать административные способы удержать низкие зарплаты, однако эти попытки малоэффективны. В качестве примера он привел ситуацию с инженерными специальностями, где наблюдается острый дефицит кадров и невысокие средние зарплаты. Компании предлагают ограничить набор на другие профессии, чтобы увеличить число инженеров, но, по мнению эксперта, такие меры не решат проблему: молодые люди будут выбирать те профессии, которые обеспечат им достойный уровень жизни.

«Люди все равно хотят достойной жизни. И они найдут способы, значит, не становиться инженерами, чтобы не получать 60 тысяч рублей в месяц, потому что 60 тысяч рублей — это не мечта даже для самого бедного региона России. Мы уже другая страна», — заключил Федоров.