В Красноярске запустили чат-бот для сообщений о пьяных водителях

Теперь нетрезвые водители будут попадаться чаще.
В рамках пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции представили новый чат-бот под названием «Синяя линия». Этот инструмент позволит жителям Красноярска оперативно сообщать о случаях вождения в нетрезвом состоянии.
Чат-бот не только упрощает процесс подачи сообщений, но и включает функцию отслеживания местоположения заявителя. Это сделано для того, чтобы помочь в задержании пьяного водителя, если гражданин решит преследовать нарушителя.
Доступ к чат-боту можно получить через телеграм-канал красноярской Госавтоинспекции.
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