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В Красноярске запустили чат-бот для сообщений о пьяных водителях

Теперь нетрезвые водители будут попадаться чащеВ рамках пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции представили новый чат-бот под названием «Синяя линия».

Теперь нетрезвые водители будут попадаться чаще.

В рамках пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции представили новый чат-бот под названием «Синяя линия». Этот инструмент позволит жителям Красноярска оперативно сообщать о случаях вождения в нетрезвом состоянии.

Чат-бот не только упрощает процесс подачи сообщений, но и включает функцию отслеживания местоположения заявителя. Это сделано для того, чтобы помочь в задержании пьяного водителя, если гражданин решит преследовать нарушителя.

Доступ к чат-боту можно получить через телеграм-канал красноярской Госавтоинспекции.

Ранее рассказывали, что под Красноярском за рулем задержали повторно выпившего мотоциклиста.