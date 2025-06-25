В Нидерландах могут построить одну из европейских гигафабрик ИИ

Нидерланды подали заявку на размещение у себя европейской гигафабрики, специализирующейся на искусственном интеллекте. Инициатором проекта, получившего название AI Gigafactory.nl, стал предприниматель Хан де Грот.
Данный шаг является частью масштабной общеевропейской программы с общим объемом инвестиций, превышающим 20 миллиардов евро. Её основная цель заключается в значительном усилении частной инфраструктуры, необходимой для развития искусственного интеллекта в Европе, а также в сокращении отставания от Соединенных Штатов Америки и Китая в сфере вычислительных мощностей.
Проблема заключается в том, что Европа уступает мировым лидерам в доступе к мощным вычислительным ресурсам, которые необходимы для обучения и эксплуатации передовых моделей искусственного интеллекта. Создание сети гигафабрик призвано решить эту насущную задачу. В случае одобрения заявки, нидерландский объект будет расположен в Южной Голландии, неподалеку от Роттердама. Предполагается, что его масштабы в 20 раз превысят размеры 13 небольших ИИ-фабрик, которые также планируется построить в Европе.
Нидерландская заявка пользуется широкой поддержкой как в деловых кругах, так и в академической среде. Данное обстоятельство значительно повышает шансы на успех, несмотря на жесткую конкуренцию.
Борьба за право размещения гигафабрики действительно отличается высоким уровнем напряжения. Заявки также подали Германия, Франция, Австрия, Чехия, Испания, Швеция и Италия. Примечательно, что, по словам де Грота, рассмотрение заявки Германии было приостановлено из-за внутренних разногласий. Это открывает для Нидерландов дополнительные перспективы. Де Грот даже предлагает рассмотреть возможность трансграничного сотрудничества, например, между Нидерландами и Германией, для усиления совместного влияния.
Окончательный срок подачи заявок — декабрь, что оставляет Нидерландам около шести месяцев на её доработку. Некоторую сложность представляет тот факт, что в стране в настоящее время работает временный кабинет министров в отставке, что затрудняет получение официальной поддержки. Однако успех проекта обещает государству значительные экономические выгоды, укрепление технологического суверенитета и превращение в ключевого игрока на европейской арене искусственного интеллекта.
Читайте также: Искусственный интеллект поможет колонизировать галактику через 5−10 лет.