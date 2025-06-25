В Нидерландах могут построить одну из европейских гигафабрик ИИ

Проблема заключается в том, что Европа уступает мировым лидерам в доступе к мощным вычислительным ресурсам, которые необходимы для обучения и эксплуатации передовых моделей искусственного интеллекта. Создание сети гигафабрик призвано решить эту насущную задачу. В случае одобрения заявки, нидерландский объект будет расположен в Южной Голландии, неподалеку от Роттердама. Предполагается, что его масштабы в 20 раз превысят размеры 13 небольших ИИ-фабрик, которые также планируется построить в Европе.