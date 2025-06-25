Мэр Омска рассказал, за сколько купил себе новый мотоцикл «Минск»

Мэр сообщил, что опробовал несколько мотоциклов и приобрел себе в личное пользование «Минск 250» черного цвета от завода-изготовителя. Во избежание распространения недостоверной информации, Сергей Шелест озвучил сумму покупки — 161 тысяча российских рублей. Цена доставки будет известна позже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.