Мэр Омска рассказал, за сколько купил себе новый мотоцикл «Минск»

Мэр Омска Сергей Шелест поделился с омичами новостью о покупке нового мотоцикла. Сейчас глава города находится с деловым визитом в Республике Беларусь, где в числе прочих рабочих моментов посетил Минский городской технопарк.
Там он познакомился с продукцией одного из резидентов парка, который выпускает несколько видов велосипедов марки «Аист» и мотоциклов «Минск», хорошо известных советским гражданам.
Мэр сообщил, что опробовал несколько мотоциклов и приобрел себе в личное пользование «Минск 250» черного цвета от завода-изготовителя. Во избежание распространения недостоверной информации, Сергей Шелест озвучил сумму покупки — 161 тысяча российских рублей. Цена доставки будет известна позже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Не исключено, что в скором времени в Омске появится дилерский центр по продаже мотоциклов «Минск». Приобрести недорогой транспорт смогут и жители города.
Ранее мы писали, что пока мэр Омска находится в командировке, от его лица продолжают действовать мошенники, назначая встречи и видеоконференции.