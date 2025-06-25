SCMP: Си Цзиньпин не полетит на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Председатель КНР Си Цзиньпин принял решение не приезжать на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на несколько источников.
«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — передает издание.
По данным газеты, китайскую делегацию вместо главы КНР может возглавить премьер Государственного совета КНР Ли Цян.
Как сообщает издание, Си Цзиньпин может пропустить саммит в этом году из-за того, что он уже два раза встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой меньше, чем за год.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.