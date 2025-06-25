Плавучий фонтан в Новосибирске находится в аварийном состоянии

В Новосибирске провели диагностику фонтана, который находится на воде у парка «Городское начало». Для его восстановления потребуются значительные инвестиции.
Согласно заключению проведенного инженерно-технического обследования плавучего музыкального фонтана, объект находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться по назначению. После проведения процедуры оценки и определения объема и стоимости работ станет известно, сколько потребуется средств на его восстановление, сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.
Цветомузыкальный фонтан у парка «Городское начало» появился в 2003 году, а с 2019 года не работает.