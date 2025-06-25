Плавучий фонтан в Новосибирске находится в аварийном состоянии

Согласно заключению проведенного инженерно-технического обследования плавучего музыкального фонтана, объект находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться по назначению. После проведения процедуры оценки и определения объема и стоимости работ станет известно, сколько потребуется средств на его восстановление, сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.