Что ни в коем случае нельзя делать на даче: неочевидные запреты и суровые последствия

Глухой забор между соседями, коровы и шалфей запрещены на даче.
Дачники не могут использовать свои участки без ограничений — для них действуют строгие правила, нарушение которых влечет штрафы и другие санкции. Юристы рассказали о неочевидных запретах, касающихся дачных участков, и о том, что грозит за их несоблюдение. Какие действия под запретом и как избежать неприятностей — в материале URA.RU.
Глухие заборы между соседями.
Установка глухого забора между соседними участками может стать причиной конфликта. Глухой забор — это сплошное ограждение без просветов, препятствующее циркуляции воздуха и солнечного света. По словам управляющего партнера ЮК «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, федеральных законов, прямо запрещающих такие конструкции, нет, но ограничения могут вводиться на региональном уровне или в правилах СНТ, передает РИА Новости.
Например, свод правил СП 53.13330.2019 предписывает использовать между участками светопроницаемые ограждения (сетку, штакетник, решетку) высотой 1,2−1,8 метра. В Подмосковье нарушение требований к ограждениям, согласно статье 6.18 Кодекса об административных правонарушениях, влечет штраф от трех до четырех тысяч рублей. Глухие заборы разрешены только по внешним границам участка, со стороны улицы или проезда. Если забор создает тень или мешает соседям, они могут обратиться в суд, требуя его демонтажа, а нарушителю придется оплатить судебные издержки и, возможно, компенсировать убытки.
Запрещенные растения и сорняки.
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На дачном участке нельзя выращивать растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, даже если они кажутся декоративными. Постановление правительства РФ включает в запрещенный список коноплю, опийный мак, ипомею трехцветную, шалфей предсказателей, голубой лотос и другие культуры. По словам управляющего партнера «Ляпунов, Терехин и партнеры» Романа Ляпунова, выращивание 10 кустов ипомеи или хранение трех граммов ее семян квалифицируется как крупное нарушение, в России это может привести к уголовной ответственности по статье 231 УК РФ с наказанием до семи лет лишения свободы.
Владелец обязан уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения, такие как конопля или мак, иначе грозит штраф по статье 10.5 КоАП РФ. Также постановление № 1482 от 18 сентября 2020 года предусматривает штрафы за сорняки: до 300−500 за обычные сорняки и до пяти тысяч рублей за заросли борщевика. Проверки чаще всего инициируются по жалобам соседей.
Самовольная вырубка деревьев.
Вырубка деревьев на дачном участке регулируется законом. Владелец не может самовольно срубить дерево, если оно относится к особо ценным породам, перечисленным в специальном перечне, даже на своей территории. Штрафы за такие действия могут достигать сотен тысяч рублей, предупреждает Ляпунов.
За пределами участка, на границе или на землях лесного фонда и муниципалитета, вырубка требует разрешения лесничества или местной администрации. Нарушение влечет административные штрафы, а в случае значительного ущерба — уголовную ответственность. Юристы советуют уточнять статус земли и получать согласования перед началом работ, чтобы избежать проблем.
Глубокие колодцы и скважины.
Для глубокого колодца потребуется получение лицензии на пользование недрамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Рытье колодцев или скважин на даче ограничено законом «О недрах». По словам члена Ассоциации юристов России Наталии Скрябиной, без лицензии можно копать не глубже пяти метров. Для более глубоких сооружений требуется разрешение на пользование недрами. Нарушение влечет штраф по статье 7.3 КоАП РФ от трех до пяти тысяч рублей. Контроль осуществляет Роснедра, а жалобы обычно поступают от соседей. Также важно соблюдать санитарные нормы: колодец должен быть на расстоянии не менее 20−25 метров от выгребных ям, туалетов или компостов, чтобы избежать загрязнения воды. Нарушение санитарных правил или причинение вреда недрам может привести к уголовной ответственности по статье 255 УК РФ.
Разведение животных.
На дачных участках с видом разрешенного использования «Садоводство», «Огородничество» или «Индивидуальное жилищное строительство» запрещено разводить крупных сельскохозяйственных животных, таких как коровы или козы. По словам Варшавского, это считается нецелевым использованием земли. Допускается содержание мелкой живности — птицы или кроликов — для личных нужд, но не более 5−10 особей. Нарушение влечет штраф по статье 8.8 КоАП РФ от 10 тысяч рублей, размер зависит от кадастровой стоимости участка. На участках для личного подсобного хозяйства разведение животных разрешено, но постройки для них должны быть не ближе четырех метров от жилых домов, согласно СНиП 30−02−97. За нарушение санитарных норм штрафы составляют до пяти тысяч рублей. Для собак, особенно потенциально опасных пород, действуют строгие правила: выгул на поводке и в наморднике, а будка — не ближе одного метра от соседнего участка.
Запущенный участок.
Ситуация, когда владелец участка ничего не делает на своих владениях, тоже чревата для него неприятными последствиямиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Бездействие на дачном участке также чревато последствиями. Если участок зарос сорняками, захламлен более чем на 50% или на нем нет жилого дома спустя семь лет после регистрации права собственности, владельцу грозят санкции. По словам Ляпунова, штраф за неиспользование земли по назначению составляет 1−1,5% от кадастровой стоимости, обычно десятки тысяч рублей. В крайнем случае участок могут изъять через суд после трех лет неиспользования, выплатив собственнику рыночную стоимость. Контроль осуществляет Росреестр, часто по жалобам соседей или СНТ. Чтобы избежать проблем, достаточно регулярно косить траву, убирать мусор и сорняки, особенно борщевик, или сдать участок в аренду.
Как избежать нарушений.
Юристы рекомендуют изучать региональные законы и правила СНТ перед началом работ на даче. Для установки забора стоит заручиться письменным согласием соседей, чтобы избежать судебных споров. Перед посадкой растений нужно проверять их по списку запрещенных культур. Вырубка деревьев и рытье колодцев требуют согласований с властями. Для содержания животных важно соблюдать санитарные нормы и вид разрешенного использования участка. Регулярный уход за участком поможет избежать штрафов и изъятия. В случае сомнений лучше проконсультироваться с юристом или местной администрацией, чтобы предотвратить дорогостоящие последствия.