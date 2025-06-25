Что ни в коем случае нельзя делать на даче: неочевидные запреты и суровые последствия

На дачных участках с видом разрешенного использования «Садоводство», «Огородничество» или «Индивидуальное жилищное строительство» запрещено разводить крупных сельскохозяйственных животных, таких как коровы или козы. По словам Варшавского, это считается нецелевым использованием земли. Допускается содержание мелкой живности — птицы или кроликов — для личных нужд, но не более 5−10 особей. Нарушение влечет штраф по статье 8.8 КоАП РФ от 10 тысяч рублей, размер зависит от кадастровой стоимости участка. На участках для личного подсобного хозяйства разведение животных разрешено, но постройки для них должны быть не ближе четырех метров от жилых домов, согласно СНиП 30−02−97. За нарушение санитарных норм штрафы составляют до пяти тысяч рублей. Для собак, особенно потенциально опасных пород, действуют строгие правила: выгул на поводке и в наморднике, а будка — не ближе одного метра от соседнего участка.