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Сериал о моде будут снимать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут съемки документального сериала «Русский модный код», который был презентован на форуме «Таврида» в 2023 году. Об этом сообщила продюсер проекта Лена Зоря.

«Съемочная группа планирует объехать всю страну, чтобы запечатлеть разнообразие культурных традиций и их влияние на моду. Первые четыре серии будут сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Перми и Иванове», — рассказала Зоря, ее слова передает ТАСС.

Также съемки пройдут в южных регионах России. Проект призван найти и определить уникальный российский стиль в современной моде.

Ранее инвестор и предприниматель Виктор Кох заявил, что российские бренды одежды не смогли занять прочные позиции, особенно в сегментах casual и luxury. Эксперт считает, что международные марки обладают значительно большими маркетинговыми возможностями, а потому их сложно вытеснить из сознания потребителей за короткий срок. Отсутствие достаточного финансирования также сыграло свою роль: локальные компании не смогли показать ожидаемый рост.