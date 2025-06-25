Сериал о моде будут снимать в Екатеринбурге

«Съемочная группа планирует объехать всю страну, чтобы запечатлеть разнообразие культурных традиций и их влияние на моду. Первые четыре серии будут сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Перми и Иванове», — рассказала Зоря, ее слова передает ТАСС.
Также съемки пройдут в южных регионах России. Проект призван найти и определить уникальный российский стиль в современной моде.
Ранее инвестор и предприниматель Виктор Кох заявил, что российские бренды одежды не смогли занять прочные позиции, особенно в сегментах casual и luxury. Эксперт считает, что международные марки обладают значительно большими маркетинговыми возможностями, а потому их сложно вытеснить из сознания потребителей за короткий срок. Отсутствие достаточного финансирования также сыграло свою роль: локальные компании не смогли показать ожидаемый рост.