Сериал о моде будут снимать в Екатеринбурге

Ранее инвестор и предприниматель Виктор Кох заявил, что российские бренды одежды не смогли занять прочные позиции, особенно в сегментах casual и luxury. Эксперт считает, что международные марки обладают значительно большими маркетинговыми возможностями, а потому их сложно вытеснить из сознания потребителей за короткий срок. Отсутствие достаточного финансирования также сыграло свою роль: локальные компании не смогли показать ожидаемый рост.