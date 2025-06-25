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Денис Тихонов покинул красноярский «Енисей» и продолжит карьеру в московской «Родине»

И снова команда потеряла человекаКонтракт с нападающим Денисом Тихоновым, выступавшим за футбольный клуб «Енисей», завершился, и игрок возвращается из аренды в московскую команду «Родина».

И снова команда потеряла человека.

Контракт с нападающим Денисом Тихоновым, выступавшим за футбольный клуб «Енисей», завершился, и игрок возвращается из аренды в московскую команду «Родина». Об этом стало известно из официальных социальных сетей клуба.

Тихонов защищал цвета «Енисея» в сезонах 2023/24 и 2024/25. В последнем сезоне он провел на поле 16 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

«Спасибо, Денис, за твою работу! Желаем удачи в дальнейшей карьере и успешного сезона», — говорится в сообщении красноярского клуба.

По итогам сезона «Енисей» занял восьмое место в таблице Первой лиги.

Ранее рассказывали, что сборная Красноярского края триумфально выступила на чемпионате России по пауэрлифтингу, завоевав золото и бронзу.