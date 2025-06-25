Останки нового вида птерозавров обнаружены японскими учеными

Птерозавры — древние летающие рептилии, появившиеся примерно 210 миллионов лет назад. Их исчезновение относится к концу мелового периода — около 65 миллионов лет назад. Эти существа отличались способностью к активному полёту, впервые развитой у позвоночных. Для аждархид характерны удлинённые шейные позвонки; также известно, что в меловой период они имели глобальное распространение.