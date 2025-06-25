В омских лесах пошли очень вкусные «кучерявые» грибы

Добавим, лисички, по данным из открытых источников, являются одними из самых вкусных грибов. Они имеют фруктовый или древесный аромат и слегка перечный вкус. Лисички растут в хвойных или смешанных лесах и редко бывают червивыми. Эти грибы можно жарить или мариновать, а вот замораживать в свежем виде их нельзя, так как грибы станут горькими. Замораживать можно лишь вареные грибы.