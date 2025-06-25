В омских лесах пошли очень вкусные «кучерявые» грибы

Омские грибники сообщают о начале в Омской области сезона очень вкусных летних грибов — лисичек.
Как рассказала в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте» местная жительница, лисички уже просыпаются в лесах в сторону Покровки.
Судя по приложенным фото, омичке удалось найти целую семью «кучерявых» лисичек.
Добавим, лисички, по данным из открытых источников, являются одними из самых вкусных грибов. Они имеют фруктовый или древесный аромат и слегка перечный вкус. Лисички растут в хвойных или смешанных лесах и редко бывают червивыми. Эти грибы можно жарить или мариновать, а вот замораживать в свежем виде их нельзя, так как грибы станут горькими. Замораживать можно лишь вареные грибы.
Но следует помнить, что существует и ложная лисичка, которую, по некоторым данным, относят к условно-съедобным грибам. Она растет не на почве, а на лесной подстилке или гниющей древесине.