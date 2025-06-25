В Перми пройдет Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья»

В этом году участниками фестиваля станут лучшие профессиональные оркестры страны. В их числе — Нижегородский губернский оркестр, Губернаторский оркестр Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр», Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Пермский губернский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер полковник Евгений Тверетинов, Военный оркестр Пермского суворовского училища, Военный оркестр Пермского военного института и другие. Также в фестивале примут участие учебные духовые оркестры учебных заведений Перми: Духовой оркестр Роты имени Татищева, Духовой оркестр Пермской хоровой капеллы, Ансамбль барабанщиц школы искусств, Звездный.