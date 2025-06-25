В Перми пройдет Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья»

«Пермский губернский оркестр» в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 28 и 29 июня проведет в Перми при поддержке краевого минкульта Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров.
Фестиваль откроется на эспланаде, в рамках празднования Дня молодежи, в субботу, 28 июня, в 16.00 концертной программой сводного всероссийского духового оркестра.
Основной площадкой мероприятия станет амфитеатр на набережной Камы, 28−29 июня с 12.00 до 21.00.
В этом году участниками фестиваля станут лучшие профессиональные оркестры страны. В их числе — Нижегородский губернский оркестр, Губернаторский оркестр Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр», Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Пермский губернский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер полковник Евгений Тверетинов, Военный оркестр Пермского суворовского училища, Военный оркестр Пермского военного института и другие. Также в фестивале примут участие учебные духовые оркестры учебных заведений Перми: Духовой оркестр Роты имени Татищева, Духовой оркестр Пермской хоровой капеллы, Ансамбль барабанщиц школы искусств, Звездный.
Подробная программа фестиваля — здесь.