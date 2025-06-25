Губернатор рассказал, как в Севастополе и Крыму укрепили оборону

В Севастополе успешно отражают атаки беспилотников и ракет, а оборона Крыма значительно укреплена, сообщил губернатор Михаил Развожаев в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам главы региона, ракетные удары в последнее время практически не происходят, так как они нейтрализуются над морем. Беспилотники также перехватываются на подлете к городу.
Губернатор подчеркнул, что военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны совместно с группировкой «Крым» работают слаженно. За последний год оборона полуострова стала более эффективной и многоуровневой. Развожаев отметил, что атаки продолжаются, но серьезных последствий для жителей и гражданских объектов удается избегать.
Тем временем в Ростовской области также отражают воздушные угрозы. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники были сбиты над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несветайским районом. В Таганроге из-за падения обломков одного из дронов загорелась кровля стадиона «Форте Арена».