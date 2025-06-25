В Иране объяснили, как повлияют убийства ученых на развитие ядерной программы страны

Убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана. Об этом РИА Новости заявил источник в сфере безопасности исламской республики.
По его словам, Иран действительно потерял выдающихся специалистов. И Израиль открыл «охоту» на иранских ученых-ядерщиков задолго до нынешнего конфликта.
«Но, несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится», — пообещал источник агентства.
13 июня в результате израильского удара по Тегерану погибли три физика-ядерщик, среди которых — Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель иранской Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси.
А в 2021 году известный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит сотрудниками израильской спецслужбы «Моссада» при помощи использования новейшего оружия — «робота-пулемета».