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В Иране объяснили, как повлияют убийства ученых на развитие ядерной программы страны

РИА Новости: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана. Об этом РИА Новости заявил источник в сфере безопасности исламской республики.

По его словам, Иран действительно потерял выдающихся специалистов. И Израиль открыл «охоту» на иранских ученых-ядерщиков задолго до нынешнего конфликта.

«Но, несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится», — пообещал источник агентства.

13 июня в результате израильского удара по Тегерану погибли три физика-ядерщик, среди которых — Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель иранской Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси.

А в 2021 году известный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит сотрудниками израильской спецслужбы «Моссада» при помощи использования новейшего оружия — «робота-пулемета».