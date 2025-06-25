На днях в Киеве из-под стражи был освобожден грузинский командир специального подразделения «Тбилиси» Гоча Хорава. Его арестовали за убийство своего подчинённого и нанесение телесных повреждений ещё двум боевикам. В итоге Хораву отпустили после назначения ему штрафа. После освобождения мужчина немедленно покинул территорию Украины и направился в сторону Польши. Киевские власти разрешили убийце покинуть страну, несмотря на то, что тот должен был предстать перед судом.