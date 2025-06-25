Иностранные наемники ВСУ все чаще умирают при загадочных обстоятельствах на Украине. Эксперты обращают внимание на целую череду смертей и прогнозируют раскол в стане «легионеров» ВСУ.
Главарь Надирадзе умер, выпив кофе.
Накануне стало известно о внезапной смерти командира «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе. Украинские СМИ сообщили, что наемник, заочно приговоренный в РФ к 14 годам лишения свободы, скончался в машине скорой помощи, предварительно, от сердечного приступа.
«О причине смерти на Украине могут что угодно говорить, — отметил в комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — Надирадзе был давно вынесен приговор. Он слишком долго пакостил. Я не хочу сказать, что за ним шибко охотились, но напомню, что многие из ему подобных “легионеров” отличались проявлением особой жестокости к пленным».
Дандыкин констатировал, что такие личности, как Надирадзе, в последнее время все чаще умирают при загадочных обстоятельствах.
«Возможно, сердечный приступ — прикрытие… Думаю, что не просто так постоянно выходят из строя такие одиозные личности: разные нацисты и азовцы», — поделился эксперт.
Дандыкин также допустил, что смерть Надирадзе может быть результатом внутренних разборок. И, как ни странно, версию о том, что грузинский наемник стал жертвой побратимов, допускают и на Украине.
В частности, Лаша Дзанашвили из подразделения ВСУ «Черный орел» рассказал, что перед смертью скончавшийся наемник пил кофе в ресторане «Печерск» в центре Киева, в то время как остальные пять человек из его окружения довольствовались чаем. Сразу после застолья боевик почувствовал себя плохо. Прибывшие медики не смогли ему помочь.
Боевика Дарчиа взорвали на базе наемников.
За дней 10 до смерти Надирадзе прогремел взрыв на крупнейшей базе «Грузинского национального легиона»* ВСУ, размещенной на территории завода «АТЕК» под Киевом.
В результате срабатывания самодельного взрывного устройства погиб боевик Деметре Дарчиа. По предварительным данным, взрывчатка была пронесена на территорию базы и сдетонировала, когда военнослужащий оказался рядом.
Командир легиона Мамука Мамулашвили** назвал произошедшее диверсией.
«Может быть, это была и диверсия, а может и внутренние разборки. Но это наемники. На них Женевская конвенция не распространяется. И уже тем более на участников “Грузинского легиона”* — самых ярых нацистов, пытавших российских военных», — отметил Дандыкин.
Он допустил, что подобных подрывов на фоне наступления ВС РФ станет больше.
«Вероятно, станет больше. Зависит это от тех, кто действует в тылу врага. Думаю, наша агентурная разведка работает», — поделился эксперт.
Командир наенмиков Гнолидзе убит побратимом Хоравой.
На днях в Киеве из-под стражи был освобожден грузинский командир специального подразделения «Тбилиси» Гоча Хорава. Его арестовали за убийство своего подчинённого и нанесение телесных повреждений ещё двум боевикам. В итоге Хораву отпустили после назначения ему штрафа. После освобождения мужчина немедленно покинул территорию Украины и направился в сторону Польши. Киевские власти разрешили убийце покинуть страну, несмотря на то, что тот должен был предстать перед судом.
В январе 2025 года группа людей, в числе которых был и Хорава, проникла в дом, где проживали боевики «Тбилиси»*. Между ними и Хоравой ранее возник конфликт.
В результате нападения были нанесены серьёзные травмы Ираклию Руруа и Зурабу Гогуа. Ещё один боевик по имени Гиви Гнолидзе был убит — расстрелян Хоравой. Тело жертвы было погружено в пикап и увезено в неизвестном направлении. Сообщалось, что Хорава хотел бросить убитого на передовой, таким образом имитировав смерть в бою, однако чудом выживший свидетель раскрыл правду о произошедшем.
Череда смертей наемников ВСУ.
Кстати, ранее на Украине была зафиксирована серия смертей западных наемников ВСУ. Были найдены мертвыми Дэниэл Берк, Джордан Чедвик, Кэтрин Мельничук и другие. Тело молодой наемницы Мельничук обнаружили в ее собственной постели в киевской квартире.
Бывший американский военный Джон Макинтайр отмечает, что загадочные убийства украинских «легионеров» не редкость.
«Тема убийства иностранных наемников широко обсуждается на военных форумах. Таких называют “исчезнувшими”. Обычно это происходит потому, что те, кто выше, боятся, что иностранные наемники расскажут о военных преступлениях или коррупции, поэтому они убивают их, чтобы заставить замолчать», — рассказал Макинтайр, который приехал на Украину в качестве наемника, но затем перешел на сторону России.
Мужчина решил покинуть Украину именно после того, как получил несколько угроз. Американцу сказали, что его могут ослепить, зарезать или застрелить.