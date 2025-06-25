Дмитрий Миляев и Сергей Чемезов приняли участие в открытии XIII форума «Инженеры будущего»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов поучаствовали в открытии XIII форума «Инженеры будущего». Мероприятие прошло во вторник, 24 июня в парк-отеле «Шахтер» в Тульской области.
В форуме приняли участие тысяча юных специалистов из 56 регионов РФ и свыше 60 зарубежных государств. В том числе, члены БРИКС. В ходе выступления на открытии форума Миляев выразил уверенность, что мероприятие будет интересным и полезным для участников. Поскольку регион подготовил интересные деловую, образовательную, культурную и спортивную программы.
«Убеждены, что форум будет интересным и полезным для участников. Вы выбрали важнейшую профессию. Этот форум направлен не только на получение новых знаний, компетенций, навыков, но и на популяризацию профессии инженера», — сказал губернатор Тульской области.
Он также отметил, что сегодня перед Россией стоят серьезные задачи в области импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. И с такими кадрами, уверен губернатор, удастся достичь всех поставленных целей.
Тогда же Миляев поучаствовал в заседании Бюро Союза машиностроителей России. Во время него «Ростех» подписал соглашение о научно-производственной кооперации с ТулГУ.
В свою очередь, Чемезов добавил, что найти работу после окончания обучения юным специалистам будет несложно. Поскольку в «Ростех» уже сейчас требуются 160 тысяч сотрудников. Среди них — 30 тысяч инженеров в ближайшие три года. И форум «Инженеры будущего» помогает их готовить. Все больше людей выбирают технические предметы для сдачи на ЕГЭ, а также поступают в технические вузы.
«Это подтверждает, что профессия инженера становится модной, популярной, востребованной. Об этом говорит и название нашего форума: инженеры — будущее России», — заключил Чемезов.