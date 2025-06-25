Дмитрий Миляев и Сергей Чемезов приняли участие в открытии XIII форума «Инженеры будущего»

В свою очередь, Чемезов добавил, что найти работу после окончания обучения юным специалистам будет несложно. Поскольку в «Ростех» уже сейчас требуются 160 тысяч сотрудников. Среди них — 30 тысяч инженеров в ближайшие три года. И форум «Инженеры будущего» помогает их готовить. Все больше людей выбирают технические предметы для сдачи на ЕГЭ, а также поступают в технические вузы.