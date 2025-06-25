В Красноярске стартовал тендер на проектирование обновления улицы Карла Маркса

К 400-летию города планируется обновить 3,8 километра дороги от Вокзальной до Белинского. В рамках проекта предусмотрены капитальный ремонт магистрали, озеленение общественных пространств, создание пешеходных зон, а также укрытие всех проводов и контактных линий под землю. Кроме того, ограждения, остановки и другие элементы благоустройства будут приведены к единому стилю.