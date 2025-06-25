В Красноярске стартовал тендер на проектирование обновления улицы Карла Маркса

Администрация Красноярска объявила о начале тендера для привлечения проектировщиков, которые займутся разработкой нового дизайна центральной улицы Карла Маркса.
Начальная стоимость контракта на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту составляет почти 27 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 3 июля. Победитель конкурса будет обязан разработать концепции преобразования улицы и оценить их стоимость.
К 400-летию города планируется обновить 3,8 километра дороги от Вокзальной до Белинского. В рамках проекта предусмотрены капитальный ремонт магистрали, озеленение общественных пространств, создание пешеходных зон, а также укрытие всех проводов и контактных линий под землю. Кроме того, ограждения, остановки и другие элементы благоустройства будут приведены к единому стилю.
Ранее рассказывали, что в Красноярске при строительстве забора обнаружена памятная медаль Спартакиады-1986.