SCMP: Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС в июле

Председатель Китая Си Цзиньпин не посетит саммит БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на источники.
По информации источников, КНР сообщил бразильскому правительству о том, что делегацию Пекина на саммите возглавит премьер Госсовета Китая Ли Цян.
В качестве причины, по которой Си Цзиньпин не прилетит на саммит, называется тот факт, что он уже два раза встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите Группы двадцати в Бразилии в ноябре 2024 года, а потом в мае в Пекине во время форума Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских стран, говорится в статье.
Официального подтверждения данной информации пока не было.
Президент РФ Владимир Путин проведет в КНР четыре дня, что является редкостью для зарубежных визитов. Об этом 22 июня сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.
Ранее Ушаков рассказал, что глава России провел с Си Цзиньпином телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Кроме того, в рамках беседы лидеры затронули вопросы двусторонних отношений между РФ и Китаем.