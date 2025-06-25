SCMP: Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС в июле

В качестве причины, по которой Си Цзиньпин не прилетит на саммит, называется тот факт, что он уже два раза встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите Группы двадцати в Бразилии в ноябре 2024 года, а потом в мае в Пекине во время форума Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских стран, говорится в статье.