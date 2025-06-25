Омичам грозят повышенные штрафы за несообщение о переезде в военкомат

Поправки касаются статьи 21.5 КоАП и распространяются на всех военнообязанных граждан. Особенно строго будут наказывать нарушения, совершенные в период призыва — штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также сохраняется ответственность за несообщение о выезде за границу более чем на полгода (5−15 тысяч рублей).