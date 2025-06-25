Омичам грозят повышенные штрафы за несообщение о переезде в военкомат

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, существенно увеличивающий штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Теперь за отсутствие регистрации при смене места жительства более чем на три месяца штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей вместо прежних 1−5 тысяч.
Поправки касаются статьи 21.5 КоАП и распространяются на всех военнообязанных граждан. Особенно строго будут наказывать нарушения, совершенные в период призыва — штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также сохраняется ответственность за несообщение о выезде за границу более чем на полгода (5−15 тысяч рублей).
Закон «О воинской обязанности» обязывает военнообязанных становиться на учет в военкомате при переезде на срок свыше трех месяцев. Новые нормы устраняют лазейки в законодательстве, убрав указание на минимальный срок переезда как обязательное условие для наказания. Это означает, что штрафовать могут за любой переезд без регистрации, независимо от его продолжительности.
Изменения вступят в силу после подписания президентом и официальной публикации. Омичам, планирующим переезд, стоит заранее позаботиться о своевременной постановке на воинский учет по новому месту жительства.