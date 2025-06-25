Бродит один, питается насекомыми: медвежонка без мамы заметили вблизи большой Байкальской тропы

На популярном маршруте «Большая Байкальская тропа-1» в районе мыса Малый Кадильный работники Прибайкальского национального парка заметили следы молодого медведя. По оценкам специалистов, косолапому уже больше полутора лет — он самостоятельно кормится личинками ручейников у туристической тропы.
— Сейчас у медведей период «свадьбы», и самка могла временно оставить подросшего медвежонка одного, — поясняют в «Заповедном Прибайкалье». — Однако встреча даже с молодым хищником может быть опасной.
Напомним, что с 22 июня маршрут ББТ-1 закрыт для посещения из-за высокого класса пожарной опасности. Всего на 24 июня в нацпарке временно недоступны 18 маршрутов. Сотрудники парка усилили патрулирование территории, чтобы предотвратить возможные ЧП.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале открыли новую экологическую тропу.