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Бродит один, питается насекомыми: медвежонка без мамы заметили вблизи большой Байкальской тропы

На Байкале в районе мыса Малый Кадильный заметили медвежонка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На популярном маршруте «Большая Байкальская тропа-1» в районе мыса Малый Кадильный работники Прибайкальского национального парка заметили следы молодого медведя. По оценкам специалистов, косолапому уже больше полутора лет — он самостоятельно кормится личинками ручейников у туристической тропы.

— Сейчас у медведей период «свадьбы», и самка могла временно оставить подросшего медвежонка одного, — поясняют в «Заповедном Прибайкалье». — Однако встреча даже с молодым хищником может быть опасной.

Напомним, что с 22 июня маршрут ББТ-1 закрыт для посещения из-за высокого класса пожарной опасности. Всего на 24 июня в нацпарке временно недоступны 18 маршрутов. Сотрудники парка усилили патрулирование территории, чтобы предотвратить возможные ЧП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале открыли новую экологическую тропу.