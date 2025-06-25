Три тысячи автомобилей ушли на дно Тихого океана: Затонуло горевшее почти три недели судно Morning Midas

По данным журналистов, Morning Midas охватил крупный пожар, начавшийся почти три недели назад. По данным системы Marine Traffic, корабль следовал под либерийским флагом по маршруту из китайского Яньтая в мексиканский порт Ласаро-Карденас. Судно вышло 26 мая и должно было прибыть в пункт назначения 15 июня.