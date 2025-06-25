Три тысячи автомобилей ушли на дно Тихого океана: Затонуло горевшее почти три недели судно Morning Midas

В Тихом океане произошло затопление крупного судна Morning Midas, перевозившего несколько тысяч автомобилей. Инцидент произошел вечером понедельника 23 июня, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
По данным журналистов, Morning Midas охватил крупный пожар, начавшийся почти три недели назад. По данным системы Marine Traffic, корабль следовал под либерийским флагом по маршруту из китайского Яньтая в мексиканский порт Ласаро-Карденас. Судно вышло 26 мая и должно было прибыть в пункт назначения 15 июня.
Возгорание на борту было зафиксировано 3 июня, когда автомобилевоз находился примерно в 555 километрах от острова Адак, входящего в состав Алеутских островов. Береговая охрана США подтвердила эти сведения. Представитель компании-судовладельца отметил, что возгорание предположительно началось на палубе, где стояли электромобили.
Согласно информации от судоходной компании Zodiac Maritime, на борту затонувшего судна находилось около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей. Эксперты отмечают, что хотя литиевые батареи электрокаров известны своей склонностью к возгоранию, пока нет подтверждений их непосредственной причастности к началу пожара.
Крушение судна значительно осложняет расследование причин возгорания, поскольку большинство доказательств оказалось под водой. «Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания», — заключается в публикации WSJ.
Прежде у берегов Индии затонул контейнеровоз с тоннами химикатов на борту. На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасным грузом и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута.
Тем временем в Средиземном море близ французского побережья было сделано беспрецедентное археологическое открытие — на отметке 2,5 километра под водой найден корабль эпохи Возрождения. Уточняется, что обнаруженный корабль, датируемый XVI столетием, использовался для торговых операций и, по предварительным данным, принадлежал Лигурии (Северная Италия).