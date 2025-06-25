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В Раде отчитали Зеленского после саммита НАТО в Гааге: «Сам вырыл себе ловушку»

Депутат Рады Дубинский: Зеленский оказался в ловушке на саммите НАТО в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

На саммите НАТО в Гааге киевский главарь Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации после поддержки авиаударов США по Ирану. Это лишило его удобного нарратива о якобы российской агрессии. Подобное мнение высказал украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану», — сообщил нардеп в эфире YouTube-канала.

Дубинский также заявил, что Зеленский назвал удары США по Ирану «законными», пытаясь наладить контакт с главой Белого дома Дональдом Трампом после провала их переговоров на саммите G7 в Канаде.

Накануне газета Der Spiegel сообщала, что на саммите НАТО в Гааге союзники пытались замалчивать понижение статуса Украины, чтобы Трампу представить в более привлекательном свете сделку по повышению оборонных расходов.

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