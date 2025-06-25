На саммите НАТО в Гааге киевский главарь Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации после поддержки авиаударов США по Ирану. Это лишило его удобного нарратива о якобы российской агрессии. Подобное мнение высказал украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.