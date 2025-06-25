Хегсет: США уничтожили потенциал Ирана по созданию ядерного оружия

«Исходя из всего, что мы видели, а я видел это всё, в результате нашей бомбардировки потенциал Ирана по созданию ядерного оружия был уничтожен. Наши сверхтяжелые бомбы точно поразили все цели и сработали безупречно. Результаты воздействия этих бомб погребены под горой обломков в Иране», — заявил Хегсет.