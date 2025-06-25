Хегсет: США уничтожили потенциал Ирана по созданию ядерного оружия

Шеф Пентагона Пит Хегсет выразил мнение, что в результате ударов ВС Соединённых Штатов Иран «полностью лишён возможности» создать ядерное вооружение, он прокомментировал сообщения средств массовой информации, где утверждается, что Вашингтону не удалось ликвидировать ключевые компоненты иранской ядерной программы.
«Исходя из всего, что мы видели, а я видел это всё, в результате нашей бомбардировки потенциал Ирана по созданию ядерного оружия был уничтожен. Наши сверхтяжелые бомбы точно поразили все цели и сработали безупречно. Результаты воздействия этих бомб погребены под горой обломков в Иране», — заявил Хегсет.
Он добавил, что все, кто говорит, что бомбы «не имели разрушительного эффекта», пытается «повредить» американскому лидеру США Дональду Трампу, а также его успешной операции в Иране.
Комментарий Хегсет распространила пресс-служба Пентагона. Кроме того, его опубликовал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сообщения о неудаче Вашингтона являются попыткой «унизить» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.