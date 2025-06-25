Прикамец осужден за разбойное нападение на женщину

Мужчина признан виновным в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в дежурную часть полиции обратилась жительница Соликамска с заявлением о разбойном нападении. Правоохранители быстро установили личность предполагаемого виновника и задержали его.
Выяснилось, что днем в одном из общежитий Соликамска нетрезвый фигурант пришел к приятелю за деньгами. Получив наличные, мужчина отправился в магазин. На лестнице в подъезде он поравнялся с незнакомой женщиной, схватил ее за горло и, угрожая, выдернул из рук сумку. На следующем лестничном пролете злоумышленник догнал напуганную женщину и ударил по лицу. Она стала звать на помощь, это спугнуло нападавшего, и он спешно скрылся. От сумки соликамец избавился, а мобильный телефон оставил себе.
В ходе следствия он придумывал разные версии произошедшего, пытаясь уйти от ответственности, но полицейские собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину фигуранта. Мужчину арестовали. Похищенный телефон изъяли и вернули хозяйке.
Суд приговорил соликамца к 3 годам в исправительной колонии строгого режима.