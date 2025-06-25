Прикамец осужден за разбойное нападение на женщину

Выяснилось, что днем в одном из общежитий Соликамска нетрезвый фигурант пришел к приятелю за деньгами. Получив наличные, мужчина отправился в магазин. На лестнице в подъезде он поравнялся с незнакомой женщиной, схватил ее за горло и, угрожая, выдернул из рук сумку. На следующем лестничном пролете злоумышленник догнал напуганную женщину и ударил по лицу. Она стала звать на помощь, это спугнуло нападавшего, и он спешно скрылся. От сумки соликамец избавился, а мобильный телефон оставил себе.