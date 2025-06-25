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В Самаре после жалоб прокурору решили проблему с парковкой у кардиодиспансера

Жители, обратившиеся на приём, рассказали о нехватке парковочных мест у медицинского учреждения регионального значения. Эта проблема затрудняла как пациентов, так и сотрудников больницы.

В марте 2025 года прокурор города Самары Артём Ярыгин провёл выездной приём граждан в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения — Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени В. П. Полякова.

Жители, обратившиеся на приём, рассказали о нехватке парковочных мест у медицинского учреждения регионального значения. Эта проблема затрудняла как пациентов, так и сотрудников больницы.

По итогам обращений Артём Ярыгин дал поручения соответствующим органам власти и контролирующим структурам для оперативного решения вопроса.

Была создана специальная комиссия с участием представителей городской администрации и профильных служб.

В результате выездного совещания был определён подходящий земельный участок для обустройства парковки. Также принято решение о разработке и внедрении схемы организации дорожного движения в прилегающей территории.

На данный момент все необходимые работы завершены: парковка у кардиодиспансера полностью организована и готова к эксплуатации.

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