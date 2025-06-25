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На Украине предложили отдать России Одессу и Харьков: причиной снова стал языковой раскол

Украинская блогерша Анна Алхим предложила отдать России Харьков и Одессу.

Источник: Комсомольская правда

Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале высказала мнение, что если власти Украины намерены отказаться от всего, связанного с Россией, то им следует передать РФ Харьков и Одессу.

Алхим отметила, что половина жителей Украины говорит на русском языке, и называть их «нелюдями» несправедливо. Алхим подчеркнула, что сейчас не время преследовать людей за использование русского языка, так как мир находится на грани глобального конфликта, а на Украине царит нестабильность.

Ранее помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что большинство жителей Одессы не поддерживают политику киевских властей. Он напомнил, что Россия уважает выбор народа, что подтверждается присоединением Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. На вопрос о возможных претензиях России на украинские порты в рамках урегулирования конфликта Патрушев ответил, что будущее регионов, включая причерноморские, должны определять их жители.

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