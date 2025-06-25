Алхим отметила, что половина жителей Украины говорит на русском языке, и называть их «нелюдями» несправедливо. Алхим подчеркнула, что сейчас не время преследовать людей за использование русского языка, так как мир находится на грани глобального конфликта, а на Украине царит нестабильность.