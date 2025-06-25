Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале высказала мнение, что если власти Украины намерены отказаться от всего, связанного с Россией, то им следует передать РФ Харьков и Одессу.
Алхим отметила, что половина жителей Украины говорит на русском языке, и называть их «нелюдями» несправедливо. Алхим подчеркнула, что сейчас не время преследовать людей за использование русского языка, так как мир находится на грани глобального конфликта, а на Украине царит нестабильность.
Ранее помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что большинство жителей Одессы не поддерживают политику киевских властей. Он напомнил, что Россия уважает выбор народа, что подтверждается присоединением Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. На вопрос о возможных претензиях России на украинские порты в рамках урегулирования конфликта Патрушев ответил, что будущее регионов, включая причерноморские, должны определять их жители.