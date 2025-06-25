Провоцирующий кому газ нашли в воздухе Омска

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области заявило в среду, 25 июня 2025 года, о выявлении вредного вещества в воздухе Омска во вторник, 24 июня.
«По информации Обь-Иртышского УГМС, на стационарном посту в Кировском административном округе (ул. 3-я Любинская, 7) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,38 раз (0,011 мг/м3)», — передает ведомство.
Кроме того, в ночные часы и утром в Омске был объявлен режим НМУ первой степени опасности, когда вредные вещества с трудом рассеиваются в воздухе.
Отметим, что в июне 2025 года в Омске участились выбросы сероводорода. Специалисты уже фиксировали их несколько раз.
Сероводород — газ, который опасен для человека. По данным открытых интернет-источников, он воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли, судороги и может привести к коме.